Количество подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса 4 июля увеличилось на 312 и достигло 9708, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из последних 97 случаев 6 подтверждено у находящихся в карантинном центре под Ташкентом, 58 — в столице (из них 27 — среди контактировавших с больными и взятыми на карантин, 31 — среди населения), 26 — в Ташкентской области (10 — среди контактировавших с больными и взятыми на карантин, 16 — среди населения), 6 — в Навоийской области и 1 — в Кашкадарьинской области.

В целом из 312 новых случаев за день 162 выявлено в карантинных учреждениях, 142 — среди населения (105 — в Ташкенте, 36 — в Ташкентской области, 1 — в Бухарской области), 8 — у водителей грузовиков, прибывших из-за границы.

В течение дня сообщено о выздоровлении 174 человек, общее число вылечившихся достигло 6425 (66%). В субботу Минздрав заявил о смерти двух пациентов с коронавирусом.

Сейчас на лечении находится 3252 пациента, состояние 15 из них тяжелое, 9 — крайне тяжелое.

На карантине в домашних условиях находится 42659 человек, в стационарных — 24301.



