Число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 увеличилось на 107 и достигло 9936, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из них 33 случая выявлено в карантинном комплексе под Ташкентом у прибывших из-за границы, 66 — в столице (7 — среди бывших в контакте с заболевшими и взятых на карантин, 59 — среди населения), 8 — в Ташкентской области (6 — бывшие в контакте, 2 — среди населения).

К данному моменту от COVID-19 выздоровели 6446 человека. На лечении находится 3457 человека (65%).

В воскресенье Минздрав сообщил о двух скончавшихся пациентах, у которых ранее был диагностирован коронавирус.