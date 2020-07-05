Повторная экспертиза по дому №7 на улице Бабура в Ташкенте будет проведена с учетом всех процедурных норм, заявил министр культуры Озодбек Назарбеков на брифинге в субботу. В пятницу пресс-служба министерства сообщила, что все ранее принятые решения по зданию отменены.

В апреле «Газета.uz» рассказывала историю дома, который до 2007 года находился в списке культурного наследия, однако был исключен из него решением хокима столицы Абдукахара Тухтаева. Через 11 лет землю передали застройщику, который уже начал работы по расселению. Однако часть жителей добивалась того, чтобы дом вновь стал объектом культурного наследия.

Тогда же, в апреле, Научно-экспертный совет при Департаменте культурного наследия Минкульта вынес заключение, которым дом №7 был определен памятником архитектуры. В документе также указывалась, что дом в 2006 году был исключен из списка объектов культурного наследия для приватизации квартир собственниками.

Озодбек Назарбеков отметил, что повторная экспертиза необходима, т. к. предыдущие заключения были приняты с процедурными нарушениями. По его словам, подозрения вызывает тот факт, что одна и та же группа экспертов дала разные заключения в течение 10 дней — 6 и 16 марта. Чтобы подписать законное решение, сомнения должны быть устранены, подчеркнул министр культуры.

«Есть подозрительные моменты, противоречивые. Это должно быть подозрительно для всех. Потому что они дают разные заключения в течение 10 дней», — сказал Озодбек Назарбеков.

Доцент Национального института художеств и дизайна имени Бехзода Зухра Досметова, состоявшая в экспертной комиссии по присвоению дому №7 статуса памятника архитектуры, пояснила, что 6 марта экспертный совет лишь визуально ознакомился с объектом.

«Мы оценили [дом] как „может быть, не имеет художественной ценности, но это архитектура 30-х“. Мы рассматриваем этот объект как исторический, как культурное наследие. Наше мнение было едино. Но произошли процедурные нарушения. Приготовили протокол, который еще не обсуждался», — сказала Зухра Досметова.

По ее словам, 6 марта кто-то дал одному из членов совета документы, которые тот в спешке подписал. Эксперты должны были вторично ознакомиться с проектом до 16 марта. После ознакомления со всеми бумагами два археолога отказались подписывать заключение, а девять человек выступили за присвоение дому статуса памятника архитектуры.

Зухра Досметова предположила, что процедурную ошибку мог совершить секретарь. Документально 6 марта был вынесен неверный вердикт, но 16 марта совет принял обдуманное решение, сказала эксперт.

«Мое глубокое убеждение: сохранять постройки 30-х — 50-х годов. Я не реставратор и не архитектор. Но я как искусствовед считаю, что эти здания нужно воспринимать как комплекс, — подчеркнула заместитель министра культуры и начальник Департамента культурного наследия Камола Акилова. — Я с [директором и учредителем ООО Jemchug House (компания, начавшая строительные работы на участке дома №7 — ред.) Тимуром Туракуловым] тоже говорила: „Даже если вы будете осваивать эти здания, вы обязаны будете учитывать стиль других зданий, этого здания. Снаружи должен быть сохранен стиль“».

По словам замминистра, нахождение баланса между сохранением культурного наследия и развитием городов — один из сложнейших процессов для всего мира.

Говоря о предстоящей экспертизе, Озодбек Назарбеков сказал, что в состав совета войдут специалисты, вынесшие заключение 6 и 16 марта. Кроме того, будут привлечены дополнительные эксперты Академии наук, к которой министерство регулярно обращается за предоставлением специалистов.

Камола Акилова добавила, что в состав совета войдут профессора, археологи, архитекторы. Список будет обнародован, если в этом появится необходимость, сказала она.

«С моей стороны решение принято, — заявил Озодбек Назарбеков. — Я должен провести правильную процедуру как руководитель, чтобы завтра перед кем-то отвечать… Моя позиция должна быть по закону. Может быть, для кого-то это формальность. Но за меня всегда будут говорить документы, потому что мне нужно правильную процедуру сделать».

Помимо этого на брифинге были затронуты проблемы в области сохранения культурного наследия. Камола Акилова отметила, что за годы независимости их накопилось очень много. Она задалась вопросом, почему в 2006 году дом №7 на улице Бабура был выведен из списка культурного наследия и почему это позволило тогдашнее руководство Минкульта. Таких случаев очень много, отметила она.

По словам Камолы Акиловой, последняя общереспубликанская каталогизация объектов культурного наследия была проведена в 1983 году. После этого объекты вносились в реестр точечно. В 2019 году Минкульт обновил список, но с 1990-х годов многие объекты были лишены статуса культурного наследия.

«90-е, рухнул Союз. Был беспредел, делали что хотели. В [нулевые] это набрало обороты. Чем больше изучаешь исторические объекты, тем больше нарушений находишь. Сейчас Министерство культуры работает над тем, чтобы внести объекты в список, несмотря на то, что они приватизированы», — сказала Камола Акилова.

По ее словам, на сегодняшний день в Узбекистане 8208 объектов культурного наследия. Задача министерства — пополнять список и привести здания в надлежащий вид.

Из-за того, что многие здания, имеющие историческое значение, не включены в реестр, хокимы выносят неверные решения, добавил Озодбек Назарбеков. По его мнению, это связано с тем, что задача хокимов — благоустраивать свою территорию и «делать ее красивой». Поэтому для пополнения списка объектов культурного наследия Министерство культуры остро нуждается в помощи населения, активистов и СМИ, подчеркнул министр.

Он напомнил историю не состоявшей в реестре Часовни святого Георгия Победоносца в Ташкенте, которая была испорчена «реставрацией», хотя «у объекта на лбу было написано, что это культурное наследие». Именно для внесения подобных объектов в список и нужно участие граждан, сказал Озодбек Назарбеков.