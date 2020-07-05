В Ташкенте скончалась 49-летняя женщина, у которой был выявлен коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Жительница Юнусабадского района Н. У. несколько дней не обращалась за медицинской помощью, несмотря на повышенную температуру тела, боль в горле и слабость, отмечает Минздрав.

3 июля на сдала анализ на коронавирус в частной клинике. В этот же день в связи с ухудшением состояния здоровья ее госпитализировали в 7-ю городскую клиническую больницу в отделение реанимации и подключили к аппарату искусственного дыхания.

У пациентки были диагностированы двусторонняя пневмония, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность и кома I.

Несмотря на реанимационные процедуры, женщина скончалась от острой дыхательной и сердечной недостаточности.

Это 34-й случай смерти пациента с коронавирусом в Узбекистане и третий случай, о котором сообщено за день.