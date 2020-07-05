Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о смерти 33-го пациента с подтвержденным коронавирусом.

У жителя Ташкента, 45-летнего З. несколько дней наблюдались симптомы коронавируса — повышение температуры, боль в горле и слабость.

«Но, несмотря на это, он не обратился к врачу своевременно и лечился дома», — утверждает Минздрав.

В результате 30 июня мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение клинической больницы скорой медицинской помощи столицы в очень тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью. Ему был поставлен первоначальный диагноз «ишемическая болезнь сердца, острая сердечная и дыхательная недостаточность, двусторонняя пневмония».

Несмотря на реанимационные процедуры, пациент скончался от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.

В своем сообщении Минздрав отмечает, что к смерти пациента привело несвоевременное обращение к врачу.

В воскресенье сообщалось также о смерти 71-летней женщины в Ташкенте, у которой был диагностирован COVID-19.