В Ташкенте скончалась 71-летняя женщина, у которой был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это 32-й официально зарегистрированный случай смерти пациента с COVID-19 в Узбекистане.

Жительница Шайхантахурского района М. Г. была госпитализирована 30 июня после выявления у нее коронавируса в отделение реанимации клиники НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний. Ей был поставлен диагноз «ишемическая болезнь сердца, гипертония, стенокардия, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, тяжелая форма двусторонней пневмонии, острая дыхательная недостаточность».

Несмотря на оказанную помощь, пациентка скончалась от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.