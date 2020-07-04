«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов мороженого для этого лета.
Низкокалорийное йогуртовое мороженое
А что может быть полезнее натурального мороженого, приготовленного самостоятельно? Тем более, что домашнее мороженое из йогурта можно смело добавить в план питания для похудения, ведь в нем нет пальмового масла и других добавок.
Мороженое «Мохито»
Мороженое «Мохито» — это освежающий и ароматный молочный десерт, в котором прекрасно сочетается вкус лайма и мяты. Это мороженое понравится и детям, и взрослым.
Бананово-ягодное мороженое
Благодаря своей структуре бананы в этом рецепте играют роль стабилизатора. Цвет десерта может меняться от сиренево-голубого до пенно-розового в зависимости от используемых ягод.
Сливочное мороженое
Это сливочное мороженое готовится очень просто — не требуется мороженица, не требуется периодически взбивать замороженную смесь. Оно без яиц, мягкое, вкусное и имеет массу возможностей для экспериментов.
Персиковое мороженое
Персиковое мороженое по этому рецепту получается нежным на вкус и с шелковистой структурой.
Шоколадное мороженое
Домашнее шоколадное мороженое, самый лучший десерт, который можно только представить. Его любят взрослые и дети.
Ягодное мороженое
Очень простое в приготовлении мороженое, для которого не нужна мороженица и его не нужно бесконечно перемешивать в морозильной камере.
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