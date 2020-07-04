Почти 1200 филиалов школ прекратят деятельность в Узбекистане — они будут поэтапно превращены в полноценные школы, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

По данным МНО, за последние два года было построено 80 новых школ, реконструированы — 806, капитально отремонтированы — 1224, избавилась от печей-буржуек — 2551, обеспечены чистой питьевой водой — 775.

«Несмотря на это, впереди — еще большая работа, так как сегодня в стране насчитывается около 10 тысяч школ. В связи с чем и наблюдается критика в социальных сетях о тяжелом состоянии некоторых школ», — говорится в сообщении.

МНО отмечает, что самым сложным вопросом являются филиалы школ.

«В большинстве случаев они были построены населением путем хашара. Вместо занятий в основных школах, по требованию населения учеба была организована в этих филиалах. Помимо некомфортных условий в данных филиалах, в них невозможно организовать качественное образование в рамках бюджета из-за очень малого количества учеников. Обычно такие филиалы состоят из одного или двух классов, в которых обучаются по 2−3 ученика 1−3 классов на одном занятии», — следует из заявления.

За последние два года было закрыто 149 филиалов школ, 125 из которых получили статус школы.

«Однако 1179 филиалов школ все еще функционируют. Их тоже нужно постепенно сокращать и превращать в полноценные школы в густонаселенных пунктах», — сообщает пресс-служба министерства.

Министерство народного образования отмечает, что регулярно обращается к Олий Мажлису, который утверждает государственный бюджет, и к местным советам и органам власти (утверждают местные бюджеты), а также к другим спонсорам и выпускникам за финансированием школ.

Благодаря этому за последние два года минимум в четыре раза увеличен объем инвестиций для ремонта и оснащения школ, говорится в сообщении. Тем не менее необходимо дополнительное финансирование, чтобы ускорить процесс улучшения состояния школ, указывает МНО.

«Поэтому, учитывая, что инвестиции в образование — это самые важные инвестиции, необходима поддержка всех заинтересованных лиц для привлечения больше средств из централизованных государственных инвестиционных фондов, местных бюджетов и спонсорских фондов для поддержки школ», — отмечается в сообщении.

Ранее мы сообщали, что с 6 июля начнется прием документов в первый класс общеобразовательных школ. Всего планируется принять 650,1 тысячи первоклассников.