2 июля примерно в 15:00 на 40-м километре автомобильной дороги 4Р-40 в Галляаральского района Джизакской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека и трое пострадали.

Как сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана, водитель Nexia 35-летний Б. Р., потеряв управление автомобилем, совершил столкновения с Damas под управлением 37-летнего О. Х., ехавшим по встречной полосе.





В результате столкновения пассажиры Damas 42-летний Э. С. и 47-летний Ж. С. скончались на месте. Водитель Nexia и пассажиры 28-летний Ф. А. и 15-летняя Б. Н. с телесными повреждениями госпитализированы и находятся в реанимационном отделении.

По факту происшествия Следственное отделение при ОВД района возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы), ведется предварительное следствие.