В трех столичных вузах сменились ректоры, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Гайрат Азатович Муратов назначен ректором Университета Аджу в Ташкенте. Ранее он работал профессором кафедры биотехнологии и микробиологии в Национальном университете Узбекистана.

Камал Саидакбарович Ризаев утвержден в должности ректора Ташкентского фармацевтического института. Прежде он служил руководителем секретариата Кабинета Министров Узбекистана по образованию и здравоохранению.

Жамшид Шухратуллаевич Иноятходжаев назначен исполняющим обязанности ректора Туринского политехнического университета в Ташкенте. Ранее он был первым проректором по финансово-экономической работе этого вуза.