На 1 марта в Узбекистане функционировало 72524 предприятия. Из них 16670 (почти 23%) с началом жестких карантинных ограничений временно приостановили деятельность, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и сокращения бедности.
Из общего числа приостановленных предприятий 20,3% приходились на текстильную отрасль, столько же — в сфере производстве строительных материалов, 18,6% — в сфере продовольствия, 10,5% — в кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслях, деревообрабатывающей и мебельной промышленностях, 6% — в металлургии, 2,6% — в машиностроении, 1,4% — в электротехнике, 0,5% — в топливно-энергетическом секторе и 19,8% предприятий из других сфер.
При изучении причин остановки работы этих предприятий выяснилось, что 4754 компаний (28,5%) временно закрылись из-за карантинных требований к сотрудникам, 3722 (22,3%) — вследствие ограничения передвижения на транспорте, 2342 (14%) — в результате снижения спроса на продукцию, 1400 объектов (8,4%) — по причине перебоев в поставках сырья, 84 (0,5%) — из-за отсутствия иностранных специалистов, которые не смогли прибыть в Узбекистан. Еще 4368 предприятий (26,2%) были вынуждены прекратить работу по другим различным причинам.
В разрезе регионов больше всего предприятий приостанавливали работу в Ташкенте — 4455, Наманганской области — 2847, в Ташкентской области — 2283 и в Андижанской области — 2048. Меньше всего объектов закрылись в Каракалпакстане — 37.
№
Регион
Число предприятий, работавшие во время карантина
Число предприятий, приостановившие работу
Всего
55 854
16 670
1
Каракалпакстан
2366
37
2
Андижанская область
4670
2048
3
Бухарская область
3190
450
4
Джизакская область
2169
679
5
Кашкадарьинская область
3338
182
6
Навоийская область
2523
421
7
Наманганская область
2768
2847
8
Самаркандская область
5636
551
9
Сурхандарьинская область
2536
245
10
Сырдарьинская область
1123
692
11
Ташкентская область
5519
2283
12
Ферганская область
6047
1720
13
Хорезмская область
3266
60
14
Ташкент
10703
4455
К 1 июля 16657 предприятий, то есть почти 100% смогли восстановить свою деятельность, благодаря чему к работе вернулись 137,5 тысячи сотрудников.
В апреле месяце эти промышленные объекты суммарно выпустили продукции на 893 млрд сумов, в мае — на 1,4 трлн сумов, в июне — на 1,8 трлн сумов.