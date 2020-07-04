На 1 марта в Узбекистане функционировало 72524 предприятия. Из них 16670 (почти 23%) с началом жестких карантинных ограничений временно приостановили деятельность, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и сокращения бедности.

Из общего числа приостановленных предприятий 20,3% приходились на текстильную отрасль, столько же — в сфере производстве строительных материалов, 18,6% — в сфере продовольствия, 10,5% — в кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслях, деревообрабатывающей и мебельной промышленностях, 6% — в металлургии, 2,6% — в машиностроении, 1,4% — в электротехнике, 0,5% — в топливно-энергетическом секторе и 19,8% предприятий из других сфер.

При изучении причин остановки работы этих предприятий выяснилось, что 4754 компаний (28,5%) временно закрылись из-за карантинных требований к сотрудникам, 3722 (22,3%) — вследствие ограничения передвижения на транспорте, 2342 (14%) — в результате снижения спроса на продукцию, 1400 объектов (8,4%) — по причине перебоев в поставках сырья, 84 (0,5%) — из-за отсутствия иностранных специалистов, которые не смогли прибыть в Узбекистан. Еще 4368 предприятий (26,2%) были вынуждены прекратить работу по другим различным причинам.

В разрезе регионов больше всего предприятий приостанавливали работу в Ташкенте — 4455, Наманганской области — 2847, в Ташкентской области — 2283 и в Андижанской области — 2048. Меньше всего объектов закрылись в Каракалпакстане — 37.

Регион

Число предприятий, работавшие во время карантина

Число предприятий, приостановившие работу
во время карантина


Всего

55 854

16 670

1

Каракалпакстан

2366

37

2

Андижанская область

4670

2048

3

Бухарская область

3190

450

4

Джизакская область

2169

679

5

Кашкадарьинская область

3338

182

6

Навоийская область

2523

421

7

Наманганская область

2768

2847

8

Самаркандская область

5636

551

9

Сурхандарьинская область

2536

245

10

Сырдарьинская область

1123

692

11

Ташкентская область

5519

2283

12

Ферганская область

6047

1720

13

Хорезмская область

3266

60

14

Ташкент

10703

4455

К 1 июля 16657 предприятий, то есть почти 100% смогли восстановить свою деятельность, благодаря чему к работе вернулись 137,5 тысячи сотрудников.

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В апреле месяце эти промышленные объекты суммарно выпустили продукции на 893 млрд сумов, в мае — на 1,4 трлн сумов, в июне — на 1,8 трлн сумов.