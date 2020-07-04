На 1 марта в Узбекистане функционировало 72524 предприятия. Из них 16670 (почти 23%) с началом жестких карантинных ограничений временно приостановили деятельность, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и сокращения бедности.

Из общего числа приостановленных предприятий 20,3% приходились на текстильную отрасль, столько же — в сфере производстве строительных материалов, 18,6% — в сфере продовольствия, 10,5% — в кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслях, деревообрабатывающей и мебельной промышленностях, 6% — в металлургии, 2,6% — в машиностроении, 1,4% — в электротехнике, 0,5% — в топливно-энергетическом секторе и 19,8% предприятий из других сфер.

При изучении причин остановки работы этих предприятий выяснилось, что 4754 компаний (28,5%) временно закрылись из-за карантинных требований к сотрудникам, 3722 (22,3%) — вследствие ограничения передвижения на транспорте, 2342 (14%) — в результате снижения спроса на продукцию, 1400 объектов (8,4%) — по причине перебоев в поставках сырья, 84 (0,5%) — из-за отсутствия иностранных специалистов, которые не смогли прибыть в Узбекистан. Еще 4368 предприятий (26,2%) были вынуждены прекратить работу по другим различным причинам.

В разрезе регионов больше всего предприятий приостанавливали работу в Ташкенте — 4455, Наманганской области — 2847, в Ташкентской области — 2283 и в Андижанской области — 2048. Меньше всего объектов закрылись в Каракалпакстане — 37.

№ Регион Число предприятий, работавшие во время карантина Число предприятий, приостановившие работу

во время карантина

Всего 55 854 16 670 1 Каракалпакстан 2366 37 2 Андижанская область 4670 2048 3 Бухарская область 3190 450 4 Джизакская область 2169 679 5 Кашкадарьинская область 3338 182 6 Навоийская область 2523 421 7 Наманганская область 2768 2847 8 Самаркандская область 5636 551 9 Сурхандарьинская область 2536 245 10 Сырдарьинская область 1123 692 11 Ташкентская область 5519 2283 12 Ферганская область 6047 1720 13 Хорезмская область 3266 60 14 Ташкент 10703 4455

К 1 июля 16657 предприятий, то есть почти 100% смогли восстановить свою деятельность, благодаря чему к работе вернулись 137,5 тысячи сотрудников.

В апреле месяце эти промышленные объекты суммарно выпустили продукции на 893 млрд сумов, в мае — на 1,4 трлн сумов, в июне — на 1,8 трлн сумов.