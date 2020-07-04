Havas был создан теми, кто понимает, что для каждого человека важен комфорт и личное время. Время, которое хочется провести в кругу семьи, потратить на любимые увлечения, работу или учебу. И которое совсем не хочется тратить на посещение магазинов вдали от дома и сравнивание цен на продукты с целью экономии.

Havas — это бренд, созданный дарить комфорт всем потребителям. Ведь с появлением дискаунтера рядом с домом существенно снижается как расход денежных средств, так и драгоценного времени.





Что такое дискаунтер «мягкого формата»

Havas относится к типу мягких дискаунтеров, гармонично сочетающих в себе комфорт и доступные цены. Так чем же отличается мягкий формат от обычного?

Слово дискаунтер образовано от английского — discount, что означает скидка. Слаженность и четкая организация рабочих процессов является ключевым отличием магазинов подобного типа. В дискаунтерах мягкого формата численность сотрудников максимально оптимизирована и каждый из них является универсальным специалистом с высокой квалификацией.





Благодаря этому именно в дискаунтерах можно получить качественное обслуживание. Отдельного внимания стоит грамотный мерчандайзинг. В дискаунтерах все расположено максимально удобным образом, что позволяет существенно экономить время на поиске необходимых продуктов.

Оптимальное распределение трудовых ресурсов позволяет снизить наценку на продукты и направить все силы на улучшение качества поставляемой продукции. Если говорить о качестве, то в дискаунтерах мягкого формата организован жесткий контроль. До попадания на прилавки вся продукция тщательно проверяется специалистами. Это позволяет снизить вероятность попадания негодной продукции на полки практически до нуля.





Таким образом, снижая издержки за счет оптимизации всех процессов и ресурсов, дискаунтеры мягкого формата предоставляют качественную продукцию, но по доступным ценам. Что важно для каждого потребителя.

60 магазинов — это не предел. Команда Havas развивается с каждым днем, открывая для себя новые горизонты и возможности для развития. Магазинов становится все больше, чтобы каждый мог приобретать продукты по приятным ценам рядом с домом.

«Havas — это место, где вам всегда рады».

Адрес нового филиала: Ташкентская область, г. Янгиюль, ул. Тошкент шахри, 28

Колл-центр: (+998) 71−205−95−95.

Сайт: havasfood.uz

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