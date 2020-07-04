По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 4 июля в 14:52 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Таджикистане.
Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,5, глубина — 10 км. Оно ощущалось в Ташкенте и ряде регионах Узбекистана.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории страны:
- Ташкент (301 км) — 3 балла;
- Наманган (238 км) — 3 балла;
- Андижан (237 км) — 3 балла;
- Фергана (176 км) — 4 балла;
- Гулистан (257 км) — 3 балла;
- Джизак (301 км) — 3 балла;
- Самарканд (356 км) — 3 балла;
- Бухара (572 км) — 2 балла;
- Термез (376 км) — 3 балла;
- Карши (450 км) — 2 балла;
- Навои (498 км) — 2 балла.
В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.