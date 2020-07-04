По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 4 июля в 14:52 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Таджикистане.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,5, глубина — 10 км. Оно ощущалось в Ташкенте и ряде регионах Узбекистана.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории страны:

Ташкент (301 км) — 3 балла;

Наманган (238 км) — 3 балла;

Андижан (237 км) — 3 балла;

Фергана (176 км) — 4 балла;

Гулистан (257 км) — 3 балла;

Джизак (301 км) — 3 балла;

Самарканд (356 км) — 3 балла;

Бухара (572 км) — 2 балла;

Термез (376 км) — 3 балла;

Карши (450 км) — 2 балла;

Навои (498 км) — 2 балла.

В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.