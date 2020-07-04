Пленум Верховного суда Узбекистана на заседании 3 июля принял постановление «О судебной защите прав и законных интересов физических и юридических лиц», сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

В документе разъясняется, что под судебной защитой следует понимать деятельность судов, направленную на восстановление нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц.

Реализация права на обращение за судебной защитой возможна при наличии предусмотренных законом предпосылок, которые являются необходимыми условиями возбуждения дела в суде первой инстанции. Отсутствие этих условий являются основанием для отказа в принятии и рассмотрении обращений судом.

В соответствии с Гражданским процессуальным, Экономическим процессуальным, Уголовно-процессуальным кодексами и Кодексом об административном судопроизводстве обращение в суд осуществляется в форме:

искового заявления, заявления (жалобы) — по спорам, возникающим из гражданских, административных правоотношений;

заявления — по приказному производству, делам особого производства, отдельным категориям дел и в иных случаях, предусмотренных процессуальными законами;

жалобы (протеста) — при обращении в суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.

Обращения физических и юридических лиц в суд по вопросам, не отнесенным к ведению судов в соответствии с гражданским процессуальным, уголовно-процессуальным, экономическим процессуальным законами, рассматриваются согласно закону «Об обращениях физических и юридических лиц».

В соответствии с частью 2 статьи 25 этого закона при поступлении в суд обращений, подведомственных государственным органам и другим организациям, они подлежат направлению в соответствующие органы в срок не позднее пяти дней с сообщением об этом в письменной либо в электронной форме обращающемуся. Вместе с тем, внимание судов обращено на недопустимость безосновательной передачи обращений на рассмотрение другим государственным органам.

Обращения в суд должны быть по форме и содержанию оформлены в соответствии с правилами, установленными процессуальным законами. Обращения могут быть направлены в суд также в виде электронного документа.

В обращении, в частности должны быть указаны фамилия, имя, отчество, сведения о местожительстве физического лица или наименование и сведения о местонахождении юридического лица, сущность правоотношения, по поводу которого подано обращение, сущности обращения и предъявляемого требования или просьбы, даты обращения. Обязательным требованием является также наличие на обращении подписи (цифровой подписи) обращающегося.

В соответствии с гражданским процессуальным законом правом обращения о проверке законности, обоснованности и справедливости судебного акта по гражданским делам обладают лишь участвующие в деле лица — стороны, третьи лица, их представители и участники судебного процесса, а также лица, не привлеченные к участию в деле, о правах и обязанностях которых суд разрешил вопрос.

Согласно экономическому процессуальному закону и закону об административном судопроизводстве лица, участвующие в деле, а также лица, не привлеченные к участию в деле, о правах и обязанностях которых суд принял решение, вправе подать апелляционную, кассационную либо надзорную жалобу.

Уполномоченному при президенте Узбекистана по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (бизнес-омбудсману) предоставлено право обращения с кассационной и надзорной жалобой, за исключением экономических споров, возникающих между субъектами предпринимательства, а также споров, не связанных с предпринимательской деятельностью.

В уголовно-процессуальном законе конкретно указан круг участников судебного процесса, обладающих правом обжалования приговора и определения суда. В частности, обжаловать приговор или определение вправе осужденный, его защитник, законный представитель, а также потерпевший, его представитель, в части приговора о гражданском иске — гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, в части приговора о причинах и основаниях оправдания — оправданное в суде лицо, его защитник и законный представитель. Правом обжалования приговора, определения в части затрагивающей их права и законные интересы, наделены также лица, не являющиеся сторонами в деле.

Согласно закону об административной ответственности правом обжалования постановления суда по делу об административном правонарушении обладают лицо, в отношении которого вынесено постановление суда, потерпевший, их законные представители, адвокат, а также орган, составивший протокол об административном правонарушении.





Представители и адвокаты сторон, участвующие в гражданском, экономическом и административном судопроизводстве, имеют право обжалования судебного акта лишь в случае, если эти полномочия специально оговорены в доверенности, выданной представляемым.

По закону при обращениях в суд надзорной инстанции к жалобе должны быть приложены копии принятых по делу судебных актов, а в установленных законом случаях, документы, подтверждающие уплаты государственной пошлины и почтовых расходов. Невыполнение этих условий и невозможность определения процессуального положения обращающегося по общему правилу является основанием для возвращения обращения без рассмотрения.

Кроме того, постановлением пленума внимание судов обращается на необходимость неукоснительного соблюдения сроков рассмотрения обращений и требований закона об изложении решений, принимаемых по результатам обращения, либо разъяснений положений законодательства на языке, на котором изложен текст обращения.

Судья, председательствовавший при рассмотрении дела в суде первой инстанции, лично ответственен за своевременную регистрацию обращений, соблюдение сроков оформления и направления дел в суд апелляционной, кассационной инстанции и извещения участников процесса о времени и месте рассмотрения дела в суде апелляционной, кассационной инстанции.

Если в обращениях приведены доводы о нарушении судом норм процессуального закона при рассмотрении конкретного дела и в ходе рассмотрения жалобы эти доводы нашли свое подтверждение, то по результатам рассмотрения дела судам апелляционной кассационной, надзорной инстанций следует выносить частное определение, копия которого направляется в соответствующую квалификационную коллегию судей.

Обращения, поступившие в вышестоящие суды по вопросам ненадлежащего исполнения судебных актов, направляются в соответствующее территориальное управление Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре согласно требованиям закона «Об обращениях физических и юридических лиц», о чем сообщается для осуществления контроля в суд, принявший решение, либо по месту исполнения решения.

Внимание судов также обращено на необходимость правильной организации приема физических лиц и представителей юридических лиц в установленные дни и часы согласно графикам приема, своевременного извещения о времени и месте проведения выездных приемов, а также недопустимости безосновательного переноса дня приема.

Принимая во внимание, что судебная защита физических и юридических лиц является не только средством восстановления их нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов, но и средством выявления и устранения недостатков в деятельности судов как по отправлению правосудия, так и по организации деятельности в целом, судам рекомендуется регулярно анализировать поступающие обращения физических и юридических лиц.

В заседании Пленума Верховного суда принял участие генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев, отмечается в сообщении.