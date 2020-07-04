На 18:00 4 июля количество зарегистрированных случаев коронавируа в Узбекистане составляет 9611 (+111), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

При этом 44 новых случая были выявлены среди граждан в карантинном центре, 66 — в Ташкенте и 1 — в Бухарской области.

За сегодняшний день два столичных медучреждения — Республиканская клиническая больница №2 и клиника Ташкентской медицинской академии выписали 55 вылеченных пациентов.

Таким образом, общее число выздоровевших достигло 6306 человек, что составляет 65% от общего числа выявленных за все время случаев.

В настоящее время на лечении остаются 3275 пациентов.