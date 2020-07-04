По состоянию на 10:00 4 июля количество зарегистрированных случаев коронавируа в Узбекистане достигло 9500 (+104), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из новых случаев 36 выявлено в карантинном центре, 35 — в Ташкенте (28 — у контактировавших с пациентами с коронавирусом, взятых на карантин, 8 — среди населения), 25 — в Ташкентской области (5 — у контактировавших с другими пациентами и находящимися на карантине и 20 — среди населения).

Еще 8 человек с заболеванием выявлены в Сырдарьинской области, все они водители грузовиков международного следования.

К настоящему моменту в стране выздоровело 6251 человек (65%).

Лечение проходят 3220 пациентов. Из них 16 находятся в тяжелом состоянии и 8 — в очень тяжелом.