Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 9396, увеличившись за 3 июля на 318 (днем ранее — 297), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 70 последних случаев 20 подтверждено у находящихся в карантинном центре под Ташкентом, 19 — в Ташкентской области, 14 — в Самаркандской области и 9 — в Бухарской области (среди контактировавших с больными и взятыми на карантин), 5 — в Андижанской области и 3 — в столице (среди населения).

В целом из 318 новых случаев за день 273 зарегистрированы в карантинных учреждениях и 45 — среди населения (37 — в Ташкенте, 5 — в Андижанской и 3 — в Ташкентской области).

В течение дня сообщено о выздоровлении 217 человек, общее число вылечившихся достигло 6251 (66%).

Сейчас на лечении находится 3116 пациентов, состояние 16 из них тяжелое, 8 — крайне тяжелое.

На карантине в домашних условиях находится 41926 человек, в стационарных — 22438.

Источник: Минздрав.