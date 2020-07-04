Министерство здравоохранения сообщило о смерти 31-го пациента с подтвержденным коронавирусом.

Жительница Гиждуванского района Бухарской области, 35-летняя Д. Ш. 1 июля была госпитализирована в реанимационное отделение Бухарской областной инфекционной больницы с подозрением на коронавирус.

Ей был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность третьей степени, ожирение второй степени».

Несмотря на неотложные реанимационные процедуры пациентка скончалась от острой дыхательной и сердечной недостаточности.

Сегодня также сообщалось о смерти еще одного пациента с коронавирусом в Ташкенте.