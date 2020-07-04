Министерство здравоохранения сообщило о смерти 30-го пациента с коронавирусом.

Пациент, 65-летний В. М., 1 июля был доставлен в реанимационное отделение столичной клинической больницы №1 имени Ибн Сино в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ему был поставлен диагноз: гипертония, атеросклероз, повторный инсульт (первый был в июне 2020 года), геморрагический инсульт.

При лечении пациента медперсонал клиники консультировался с главными специалистами Минздрава и врачами Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Несмотря реанимационные меры, 3 июля пациент умер от тромбоэмболии легочной артерии, острой дыхательной недостаточности и сердечной недостаточности.