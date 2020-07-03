В пятницу, 3 июля, по Узбекистану будет наблюдаться погода без осадков. Дневная температура воздуха составит +30…+35 градусов, сообщила пресс-служба «Узгидромета».

В субботу, 4 июля, по предгорным и горным районам местами ожидается кратковременный дождь и гроза. По остальной территории страны без осадков. Температура воздуха сохранится в тех же пределах и составит ночью +15…+20 градусов, днем — +30…+35 градусов.

Начало июля в Узбекистане отметится комфортной температурой, отмечают синоптики. Температура воздуха в эти дни ожидается в пределах нормы и составит ночью +17…+22 градусов, днем — +32…+37 градусов.

1−3 июля в отдельных регионах возможно усиление ветра до 15−20 м/с.