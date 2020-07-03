Самозанятые граждане теперь могут зарегистрироваться в органах налоговой службы через мобильное приложение, разработанное Государственным налоговым комитетом. «Газета.uz» рассказывает, как это сделать.

Для регистрации самозанятого необходимо установить мобильное приложение Soliq, которое нужно скачать в Play Market. Сейчас приложение доступно только для Android. Источник «Газеты.uz» в ГНК сообщил, что в скором времени приложение будет доступно и для операционной системы iOS.





В приложении откроется главное окно, в котором необходимо выбрать раздел «Для самозанятых».

После этого в приложении откроется окно «Удостоверение личности». Здесь в соответствующем поле необходимо ввести свой ПИНФЛ (персональный идентификационный номер физического лица).

ПИНФЛ можно найти в своем паспорте. Если он вам неизвестен, воспользуйтесь подсказкой по ссылке «Нужна помощь?».

После ввода ПИНФЛ появится поле, в которое необходимо ввести номер телефона.

Затем нужно ввести код подтверждения, который будет отправлен в виде SMS на указанный номер телефона, и нажать «Регистрация».

На основе данных пользователя будет сформирована электронная справка.

Если у вас есть электронная цифровая подпись, то выберите опцию «Регистрация через ЭЦП», и процесс удостоверения личности пройдет гораздо проще и быстрее.

В открывшемся окне электронной справки укажите вид деятельности. Его следует выбрать из предложенного списка. При необходимости можно отметить несколько видов услуг (работ).

Затем нужно ввести информацию о месте осуществления деятельности, т. е. выбрать регион и район (город).

Далее нажмите «Регистрация», чтобы завершить процедуру. Вы получите матричный штриховой код (QR-код), подтверждающий прохождение регистрации.

Справку о регистрации с QR-кодом при желании можно скачать и распечатать. Для этого следует нажать кнопку «Просмотр» или «Скачать» в окне «Справка».

Образец справки:

В окне «Справка» одновременно с процессом регистрации можно оплатить социальный налог за 2020 год — в размере 50% от суммы базовой расчетной величины (111 500 сумов). Для этого следует нажать под соответствующим вопросом кнопку «Да», и в появившемся окне ввести запрошенные данные — номер и срок действия банковской пластиковой карты.

Социальный налог можно уплатить любой электронной платежной системой.