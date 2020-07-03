Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 июля провел совещание по вопросам выполнения прогнозов инвестиционной и внешнеторговой деятельности Узбекистана по итогам I полугодия, сообщила пресс-служба главы государства. Рассмотрен ход реализации проектов и перспектив расширения сотрудничества с Японией, Республикой Корея и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Отмечалось, что пандемия коронавируса и вытекающие из нее ограничения напрямую повлияли на инвестиционную и внешнеторговую деятельность Узбекистана, создав определенные препятствия для предпринимателей в вопросах финансирования, строительства, поставок необходимого сырья и оборудования для производства.

Так, для обеспечения коммерческих банков достаточными ресурсами были привлечены средства международных финансовых институтов в размере 1,2 млрд долларов.

За счет реализации 28 крупных инвестиционных проектов на сумму 1,8 млрд долларов с начала года было создано около 3800 новых рабочих мест.

В регионах было реализовано 2049 крупных инвестпроектов на общую сумму 9,5 трлн сумов. Создано более 27 тысяч новых рабочих мест.

Несмотря на это, в ряде отраслей наблюдается отставание от прогнозных показателей освоения инвестиций, говорилось на совещании. В связи с этим президент поручил пересмотреть показатели и перечни запланированных к реализации инвестиционных проектов с целью безусловного выхода на намеченные результаты по итогам 2020 года.

Ожидается, что к концу года объем инвестиций, привлеченных в экономику страны, составит 9,9 млрд долларов, в том числе 6,8 миллиарда — прямые иностранные инвестиции, и 3,1 миллиарда — средства международных финансовых институтов.

По итогам полугодия предприятия Узбекистана экспортировали продукцию на сумму 6,1 млрд долларов. К экспортной деятельности были привлечены 950 новых предприятий, освоены поставки за рубеж 85 новых наименований продукции, а также осуществлен выход на рынки четырех новых государств.

При этом экономическая ситуация в мире нестабильна, отмечается снижение спроса и предложения на глобальном рынке, говорилось на совещании. Республиканской комиссии поручено разработать и реализовать комплекс мер по минимизации негативного влияния пандемии на внешнеэкономическую деятельность, чтобы увеличить экспортный потенциал страны во второй половине года. Ожидается, что за счет этих мер к концу года экспорт Узбекистана достигнет 17,1 млрд долларов.

В Узбекистане совместно с японскими партнерами реализуются 48 проектов на сумму 5,6 млрд долларов в таких сферах, как геология, химия и нефтехимия, банковско-финансовый сектор, здравоохранение и образование.

Реализуются проекты по возведению гостиничных комплексов с компанией H.I.S., расширению производственных мощностей совместного предприятия SamAuto с компаниями Isuzu и Itochu, строительству энергетических блоков на Навоийской теплоэлектростанции с привлечениям льготных кредитов Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) и многие другие.

Товарооборот с Южной Кореей с начала года достиг 1 млрд долларов, создано 60 новых предприятий с участием корейского капитала, а их общее количество достигло 855.

Успешно реализованы проекты создания Детского многопрофильного медицинского центра в Ташкенте и Узбекско-Корейского международного университета в Фергане, в рамках которого создано около 1 тысячи новых рабочих мест.

Продолжается строительство Инновационного научно-производственного фармацевтического кластера в Зангиатинском районе Ташкентской области, старт которому президент дал 17 апреля этого года. Проектом предусмотрено создание Фармацевтического технического университета, а также современного производства лекарственных средств.

Приоритетными для сотрудничества обозначены такие сферы, как сельское хозяйство, инновации и ИКТ, химическая, фармацевтическая, легкая, электротехническая и ювелирная промышленности, образование и здравоохранение.

При поддержке Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) и Фонда экономического развития реализуются 17 проектов на сумму свыше 750 млн долларов, в том числе строительство Центра химических технологий, медицинской клиники для взрослых, оснащение оборудованием медучреждений и образовательных учреждений Узбекистана.

В результате реализации совместных проектов с Японией и Кореей предусматривается освоение зарубежных инвестиций на общую сумму свыше 1 млрд долларов. Имплементация достигнутых договоренностей позволит создать свыше 50 тысяч новых рабочих мест, увеличить объемы производства на 4,1 млрд долларов и экспорта на 1,14 млрд долларов.

Совместно с ОАЭ планируется реализация проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, химии и нефтехимии, сельского хозяйства, туризма и других направлениях. Соответствующий пакет двусторонних документов и соглашений был подписан по итогам визита Шавката Мирзиёева в ОАЭ в марте 2019 года.

На сегодняшний день прорабатываются конкретные проекты на сумму свыше 4 млрд долларов, общее количество предприятий с эмиратским капиталом составляет 141.

В частности, компания Masdar инвестирует в строительство в Навоийской области ветряной электростанции мощностью 500 МВт, общий объем инвестиций составит свыше 500 млн долларов.

При участии Абу-Дабийского фонда развития создана совместная инвестиционная компания с капиталом в 1 млрд долларов. Компания уже приступила к финансированию первых проектов, отмечается в сообщении. Абу-Дабийский фонд развития также участвует в модернизации инфраструктуры Самарканда.

С государственной инвестиционной компанией ОАЭ Mubadala ведется проработка проектов в сфере энергетики, а также по увеличению добычи и глубокой переработке углеводородов.

Шавкат Мирзиёев указал на необходимость полного и качественного выполнения определенных на 2020 год мер в соответствии с «дорожными картами» с Японией, Южной Кореей и ОАЭ.