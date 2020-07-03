Узбекистан стремительно растет и преображается. Строительная отрасль традиционно вносит в это значительный вклад и во многом определяет решение социальных, экономических и технических задач развития всей экономики Узбекистана.

Рынок строительных материалов неразрывно связан с объемами строительных работ. Являясь одним из ведущих производителей и поставщиков строительных и дорожно-строительных материалов в Ташкенте, компания Grand Road Tashkent обеспечивает ряд ремонтно-строительных и строительных организаций качественными, современными стройматериалами, конструкциями и изделиями.

Полный ассортимент материалов включает: ЖБИ, инертные материалы, асфальт, лотки, плиты, бордюры, брусчатки, которые не поддаются воздействиям агрессивной внешней среды, прочны и способны прослужить долгие годы.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 95−410−10−10, (+998) 71−210−10−10, (+998) 95−620−10−10.

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