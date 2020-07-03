В Ташкенте на базе дехканских рынков «Сергели», «Авиасозлар» и «Каракамыш» ожидается реализация проектов по организации экологических рынков Ecobozor. Об этом говорится в протоколах Администрации президента (копии есть у «Газеты.uz»), подготовленных по итогам визита Шавката Мирзиёева в Сергелийский и Зангиатинский районы 29 мая и Алмазарский район 12 июня.

В течение месяца поручено разработать проект по строительству Ecobozor и многоэтажной автостоянки на территории дехканского рынка на улице Каракамыш-1 в Алмазарском районе площадью 0,9 га.

В течение трех месяцев намечено реализовать образцовые проекты экорынков на базе рынков на улице Сергели-6 в Сергелийском рынке и «Авиасозлар» в Яшнабадском районе.

Документом также предусмотрена разработка проекта постановления правительства о создании в Сергелийском районе столицы, а также Андижанской и Сурхандарьинской областях «Торгово-промышленных комплексов — эко-индустриальных парков».

Ранее «Газета.uz» сообщала, что на месте автомобильного рынка в Сергелийском районе планируется реализовать проект по созданию комплекса для обслуживания автомобилей Car Box Service.