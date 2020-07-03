Ответственный сотрудник отдела внутренних дел Янгиюльского района Ташкентской области в звании майора задержан при получении 10 тысяч долларов за обещание трудоустроить в филиале ООО «Чинабадская нефтебаза», сообщил телеканал «Узбекистан 24».

В сюжете канала отмечается, что сотрудник ОВД обещал гражданину помощь в назначении на должность директора одного из филиалов ООО «Чинабадская нефтебаза» и потребовал за это 50 тысяч долларов.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Службы государственной безопасности совместно с органами прокуратуры, его задержали при получении 10 тысяч долларов от оговоренной суммы вблизи Центрального госпиталя МВД в Ташкенте, следует из программы «Узбекистан 24».

Кроме того, Управление СГБ по Самаркандской области совместно с областным УВД задержало работника Самаркандского государственного университета вместе со старшим преподавателем, являющимся членом приемной комиссии на 2020−2021 учебный год, в момент получения 6000 долларов за помощь двум абитуриентам в поступлении в вуз.

По данным телеканала «Узбекистан 24», преподаватель Самаркандского государственного архитектурно-строительного института попросил у двух граждан по 5000 долларов за зачисление на учебу в этот вуз на основе государственного гранта. Он задержан при получении 2000 долларов в качестве аванса, следует из сюжета.

Телеканал в своем сюжете также отметил задержание замначальника Управления капитального строительства хокимията Ташкента и начальника отдела хокимията Чиланзарского района по делу о получении взятки в 50 тысяч долларов за оформление документов на 1 га земельного участка стоимостью 1,4 млн долларов.

Выяснилось, что речь идет о неиспользуемой земле между многоэтажными домами в Чиланзарском районе.