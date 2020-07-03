Olmazor Bizness City — новый квартал современного городского формата. Это оптимальная инфраструктура для проживания, развития бизнеса, а также досуга и отдыха. На территории более 23 га расположены шесть лотов, первый и второй из которых — будущие торговые центры, офисы и развлекательный торговый комплекс. Следующие три лота — это жилые комплексы, а последний — инновационное дошкольное учреждение.





Применение компанией современной технологии Tunel Kalip, основанной на использовании монолитных каркасов, заметно ускоряет строительный процесс. В настоящий момент возведены 14 из 31 многоэтажных жилых домов. К концу года планируется полное завершение и сдача в эксплуатацию лота №4, в котором завершаются облицовочные работы. Впереди — внутренняя чистовая отделка квартир жилых помещений.





Быстрые темпы строительства позволили в кратчайший срок завершить строительство и практически полностью заселить пять многоэтажных домов в ЖК Yangi ChoshTepa. Остальные 15 домов также находятся на различных этапах облицовочно-фасадных работ, но уже в ближайшее время часть из них будет готова к заселению.





Резиденты жилого комплекса уже могут ощутить все преимущества своего внутреннего двора. Здесь разбиты зоны отдыха и прогулочные аллеи, постелен газон, посажены цветы и кустарники, функционируют детская площадка и фонтан.

Выгодным дополнением для будущих владельцев станет то, что квартиры во всех жилых комплексах Bizning Uylar Development поступают в продажу с готовым качественным ремонтом.





Адреса офисов продаж компании Bizning Uylar Development:

ЖК Yangi ChoshTepa: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар

ЖК Olmazor Business City: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халка Йули, дом 3-Г

Ориентир: перекресток Северный Алмазар

Офисы продаж работают ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

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Сайт: bizninguylar.uz

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