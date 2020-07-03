Все решения по дому №7 на улице Бабура в Яккасарайском районе Ташкента, ранее признанного памятником архитектуры, отменены. Будет проведена повторная историко-культурная экспертиза, сообщила пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.
Ранее «Газета.uz» рассказывала историю дома, который до 2007 года находился в списке культурного наследия, однако был исключен из него решением хокима столицы Абдукахара Тухтаева. Через 11 лет землю передали застройщику, который уже начал работы по расселению. Однако часть жителей дома добивалась того, чтобы он вновь стал объектом культурного наследия.
В апреле Минкульт утвердил заключение Научно-экспертного совета при Департаменте культурного наследия министерства по определению ценности дома №7 по улице Бабура как памятника архитектуры.
«Жилое здание из жженного кирпича с прочным деревянным балочным перекрытием и металлической скатной кровлей находится в хорошем конструктивном состоянии. Сооруженное в эклектичном смешении стилей конструктивизма и классицизма сталинской эпохи, оно, в сочетании с домами того же времени и стиля, расположенными в одном ряду с ним (справа и слева) и напротив по диагонали (бывший Дворец обувщиков), составляет единый неразделимый ансамбль городской застройки первой половины ХХ века», — отмечалось в заключении.
В документе также указывалась причина, по которой дом в 2006 году был исключен из этого списка. «Данное решение было временным — для того, чтобы жители могли приватизировать свои квартиры, что широко практиковалось в тот период. Это было весьма выгодно и для самого памятника, так как владельцы обычно к своей собственности относятся более бережно и поддерживают ее ремонтами. После проведения приватизации по забывчивости дом не был вновь восстановлен в списке памятников», — говорилось в заключении.
Фото: Министерство культуры.
30 июня в Минкульте состоялось заседание под председательством министра культуры Озодбека Назарбекова. На нем отмечалось, что «резко возросло количество жалоб от граждан и субъектов предпринимательства, проживающих в этом районе, касательно нарушений при регистрации дома №7 в качестве объекта материального культурного наследия и использовании здания, что вызвало дискуссии в социальных сетях».
Директор и учредитель ООО Jemchug House Тимур Туракулов остался недоволен «противоречащими друг другу решениями» Научно-экспертного совета и написал заявление в Генеральную прокуратуру. Отмечается, что в жалобе застройщик потребовал от министерства выплатить компании компенсацию в размере 10 млрд сумов (около 1 млн долларов), если дом будет окончательно признан памятником.
Приказом министра культуры утверждена рабочая группа и назначена служебная проверка. Результаты проверки показали, что совет принимал решения о включении и исключении объектов из списка объектов материального культурного наследия, которые противоречат друг другу и нарушают требования нормативно-правовых актов.
По итогам собрания принято решение отменить все решения по дому №7 на улице Бабура и провести повторную историко-культурную экспертизу.
Тимур Юсубов
Все в угоду застройщику! И плевать на мнение авторитетных специалистов. Какая такая культур-мультур???
Ekaterina Biryukova
Эх, чуяло мое сердце, рано радовались!
“Требует выплатить $ 1 миллион“ — Ой, извините, ака, мы же не не знали, мы все по забывчивости делаем. Майли-майли, мы отменим решение, какой милион- шмилион..
Руслан Гофуров
Хватит строить на месте существующей инфраструктуры… стройте в ширь, создайте новый хасанбай…
Человейники нам не нужны, так мы потеряем нашу культуру и теплое отношение с соседями
Ладно, если есть пустующие земли, но зачем сносить старые дома, в которых можно жить еще долго… везде жажда наживы, взять кредит под низкий процент, выкупить как непригодное жилье, снести, построить за копейки с виду современное и втюхивать как то, чего нам не хватало… Ташкент и так имеет высокий показатель по плотности населения во всем снг…
Не управленцы, а вредители в хокимияте, раз дают разрешения на такое
Руслан Гофуров
Минкульт испугался иска? Врубили заднюю, зачем? Что там изменится в повторном анализе? Очковтиратели одни
Shamil Absalyamov
В чëм сила брат? В правде или в деньгах? Ох и некрасиво получается.
Artem Tom
В стране золотозубых барыг всё покупается и всё продается.
Абдурашид А
Судя по всему, дом не признают объектом материального наследия. Компенсация в 1 млн. долларов сыграет свою роль. У Минкульта нет лишних денег, а предприниматель своего не упустит. И по закону он будет прав. Если дом исключили из списка объектов материального наследия ради приватизации, то жильцы тоже в накладе не остались.
Получается — либо материальное наследие, либо материальная выгода.
Sasha
Искал искал в сети, что такого особенного в этом доме. Ничего не нашёл кроме того, что “дом в хорошем конструктивном состоянии“. На фото обычная сталинская высокопотолочка, коих десятки по всему Ташкенту.
Анатолий Попов
Зачем нам история нам нужны сити и побольше елочек. Такой уютный был город своеобразный что вы с ним сделали. Везде сити мы что живем в америки или в средней азии.