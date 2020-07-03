Все решения по дому №7 на улице Бабура в Яккасарайском районе Ташкента, ранее признанного памятником архитектуры, отменены. Будет проведена повторная историко-культурная экспертиза, сообщила пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.

Ранее «Газета.uz» рассказывала историю дома, который до 2007 года находился в списке культурного наследия, однако был исключен из него решением хокима столицы Абдукахара Тухтаева. Через 11 лет землю передали застройщику, который уже начал работы по расселению. Однако часть жителей дома добивалась того, чтобы он вновь стал объектом культурного наследия.

В апреле Минкульт утвердил заключение Научно-экспертного совета при Департаменте культурного наследия министерства по определению ценности дома №7 по улице Бабура как памятника архитектуры.

«Жилое здание из жженного кирпича с прочным деревянным балочным перекрытием и металлической скатной кровлей находится в хорошем конструктивном состоянии. Сооруженное в эклектичном смешении стилей конструктивизма и классицизма сталинской эпохи, оно, в сочетании с домами того же времени и стиля, расположенными в одном ряду с ним (справа и слева) и напротив по диагонали (бывший Дворец обувщиков), составляет единый неразделимый ансамбль городской застройки первой половины ХХ века», — отмечалось в заключении.

В документе также указывалась причина, по которой дом в 2006 году был исключен из этого списка. «Данное решение было временным — для того, чтобы жители могли приватизировать свои квартиры, что широко практиковалось в тот период. Это было весьма выгодно и для самого памятника, так как владельцы обычно к своей собственности относятся более бережно и поддерживают ее ремонтами. После проведения приватизации по забывчивости дом не был вновь восстановлен в списке памятников», — говорилось в заключении.

Фото: Министерство культуры.

30 июня в Минкульте состоялось заседание под председательством министра культуры Озодбека Назарбекова. На нем отмечалось, что «резко возросло количество жалоб от граждан и субъектов предпринимательства, проживающих в этом районе, касательно нарушений при регистрации дома №7 в качестве объекта материального культурного наследия и использовании здания, что вызвало дискуссии в социальных сетях».

Директор и учредитель ООО Jemchug House Тимур Туракулов остался недоволен «противоречащими друг другу решениями» Научно-экспертного совета и написал заявление в Генеральную прокуратуру. Отмечается, что в жалобе застройщик потребовал от министерства выплатить компании компенсацию в размере 10 млрд сумов (около 1 млн долларов), если дом будет окончательно признан памятником.

Приказом министра культуры утверждена рабочая группа и назначена служебная проверка. Результаты проверки показали, что совет принимал решения о включении и исключении объектов из списка объектов материального культурного наследия, которые противоречат друг другу и нарушают требования нормативно-правовых актов.

По итогам собрания принято решение отменить все решения по дому №7 на улице Бабура и провести повторную историко-культурную экспертизу.