В убийстве 9-летней девочки в Асакинском районе Андижанской области подозревается соседка погибшей, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Как мы писали ранее, 21 июня примерно в 18:00 в своем доме было найдено тело девочки 2011 года рождения. В области груди и живота обнаружены следы 16 ударов колюще-режущими предметами. Осмотр места происшествия показал, что в помещении нарушен порядок расположения предметов, а из трюмо пропали 1,5 млн сумов.

По данным Генпрокуратуры, в качестве подозреваемой в убийстве привлечена А. Х. (1997 года рождения, имеет одного ребенка), проживающая по соседству с домом жертвы.

«В день смерти мать девочки пригласила А. Х. в свой дом с просьбой присмотреть за ребенком. Воспользовавшись тем, что дом остался без присмотра, женщина зашла туда с целью совершения кражи. Когда она брала из трюмо 500 тысяч сумов, ее заметила 9-летняя К. И. Для сокрытия преступление женщина нанесла удары в различные части тела девочки ножом (которым она пыталась открыть замки шкафов), и скрылась с места происшествия», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Во время проверки показаний соседки на месте был найден нож, который был оформлен как орудие преступления и включен в уголовное дело.

Несколько опрошенных свидетелей сообщили, что А. Х. во время инцидента трижды заходила в дом девочки.

Дело взято под личный контроль генерального прокурора Нигматиллы Юлдашева. По его инициативе следствие передано в Управление по расследованию особо тяжких преступлений при Генпрокуратуре.