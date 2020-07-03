Международная организация здравоохранения Project Hope (США) направила гуманитарную помощь в Узбекистан для противодействия пандемии коронавируса, сообщило «Дунё».

Специальный борт Uzbekistan Airways 30 июня доставил средства индивидуальной защиты, антисептические и дезинфицирующие средства, около 20 тысяч тестов для выявления коронавируса, а также дефибрилляторы и кардиомониторы общей стоимостью 600 тысяч долларов.

В начале июля планируется доставка еще одного груза от американской некоммерческой организации Globus Relief на сумму 800 тысяч — два контейнера медицинских препаратов и изделий из более 2000 наименований.

Еще одна американская неправительственная организация «Адвентистское агентство помощи и развития» запустила проект по передаче нуждающимся жителям Узбекистана продовольственных товаров — пшеничной муки, риса, растительного масла, бобовых, соли, сахара и мясных изделий на сумму 400 тысяч долларов.

Все продукты приобретаются на рынках и в супермаркетах Узбекистана и распределяются по всей республике, в том числе и среди пострадавших жителей от наводнения в Сырдарьинской области.

Договоренность об оказании Узбекистану гуманитарной помощи на сумму 1,8 млн долларов была достигнута в ходе встреч посольства республики в Вашингтоне с рядом благотворительных американских организаций, отмечается в сообщении.