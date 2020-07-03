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Афиша на выходные
4 и 5 июля
Составили для вас подборку всего самого интересного, чем можно заняться на этих выходных.
Посетить мероприятие:
Персональная выставка Андрея Крикиса
с 3 по 31 июля
Онлайн-трансляции «Спектакль в коробочке»
3, 5, 12, 17, 19 и 24 июля
Онлайн-выставка кошек Summer Cat Show
4 и 5 июля
VII Санкт-Петербургский фестиваль новой музыки
4 июля в 21:00
Поехать отдыхать:
Бассейны Ташкента и Ташобласти 2020
В подборке — актуальные цены на билеты этого сезона, фото, адреса и контакты.
Где отдохнуть на карантине?
21 зона отдыха Ташобласти с ценами на лето 2020.
Бассейны Ташкента и Ташобласти 2020
В подборке — актуальные цены на билеты этого сезона, фото, адреса и контакты.
Где отдохнуть на карантине?
21 зона отдыха Ташобласти с ценами на лето 2020.
Сходить поесть:
«Мы открылись»: рестораны и кафе, возобновившие работу с 15 июня в Ташкенте
Список заведений, объявивших о возобновлении работы.
16 мест в Ташкенте, где можно заказать кукси
Кукси — сочное и нежное мясо, ароматный холодный бульон, хрустящие огурчики, яичные блинчики и тонкая длинная лапша.
«Мы открылись»: рестораны и кафе, возобновившие работу с 15 июня в Ташкенте
Список заведений, объявивших о возобновлении работы.
16 мест в Ташкенте, где можно заказать кукси
Кукси — сочное и нежное мясо, ароматный холодный бульон, хрустящие огурчики, яичные блинчики и тонкая длинная лапша.
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Зажечь на вечеринке:
Вечера живой музыки в «7 пятниц»
с 3 по 5 июля
Музыкальные вечера в Quadro
с 3 по 5 июля
Вечера живой музыки в «7 пятниц»
с 3 по 5 июля
Музыкальные вечера в Quadro
с 3 по 5 июля
Прогуляться в парке:
Tashkent City
С 10:00 до 20:00
«Навруз»
С 10:00 до 18:00
Anhor Lokomotiv
С 10:00 до 18:00
Ecopark
С 06:00 до 20:00
Парк у «Голубых куполов»
Весь день
Зоопарк
С 08:00 19:00
Парк у «Голубых куполов»
Весь день
Зоопарк
С 08:00 19:00
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