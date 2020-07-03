Три человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля MAN с Malibu в Самаркандской области, сообщил Следственный департамент при МВД.

Инцидент произошел 1 июля примерно в 12:00 на 1905-м км автодороги М-39, которая пролегает по территории Самаркандского района. MAN под управлением 51-летнего Т. Т. столкнулся с Malibu под управлением 49-летней З. Ж.

В результате столкновения пассажиры легкового автомобиля 50-летняя М. К., 51-летняя Ж. С. и 48-летний А. А. скончались на месте события.

Следственное управление при УВД Самаркандской области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.