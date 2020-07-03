2 июля в Узбекистане зафиксирован рекордный прирост выявленных случаев коронавируса COVID-19 — 297. Общее количество подтвержденных с 15 марта случаев достигло 9078, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 82 последних случаев 33 зарегистрированы в Джизакской области (6 — среди бывших в контакте с больными и взятыми на карантин, 27 — среди населения), 26 — в Ташкенте (6 — бывшие в контакте, 20 — среди населения), 17 — в Ташкентской области (12 — бывшие в контакте, 4 — среди населения, 1 — водитель грузовика, прибывший из-за рубежа), 6 — в Навоийской области (бывшие в контакте).

В целом из 297 случаев за день 183 выявлено в карантинных учреждениях и рекордные 113 — среди населения (67 — в Ташкенте, 27 — в Джизакской области, 11 — в Ташкентской, 6 — в Наманганской, 2 — в Сырдарьинской области), 1 — у водителя грузовика.

В течение дня сообщено о выздоровлении 187 человек. Общее число вылечившихся составило 6034 (66%). Число скончавшихся пациентов с коронавирусом составляет 27.

Число находящихся на лечении составляет 3017, состояние 16 из них тяжелое, 8 — крайне тяжелое.

Сейчас на карантине в домашних условиях содержится 39076 человек, в стационарных — 24722.





Источник: Минздрав.