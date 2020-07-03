В Ташкенте 2 июля скончалась женщина, у которой был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это 29-й случай смерти пациента с COVID-19.

77-летняя Н. Г. в период с 7 по 16 июня лечилась в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи с диагнозом «ишемическая болезнь сердца, гипертония, недостаточность кровообращения, рак правой молочной железы, двусторонняя бронхопневмония и отек легких.

23 июня у нее была выявлена коронавирусная инфекция, и она была госпитализирована в отделение реанимации многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии.

Отмечается, что пациентка страдала ишемической болезнью сердца, гипертонией и онкологическим заболеванием последние 10 лет.

Несмотря на оказанные реанимационные процедуры, женщина скончалась от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.