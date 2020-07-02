Центральная избирательная комиссия России обработала 100% протоколов на голосовании по поправкам к конституции: за выступили 77,92% проголосовавших, против — 21,27%, сообщило РИА Новости.

Явка составила почти 65%. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в том числе в электронном виде.

Как сообщалось ранее, поправки касаются шести глав Конституции. Они в числе прочего предусматривают возможность действующего и бывшего президента выдвинуть свои кандидатуры еще на два срока, изменение полномочий премьер-министра, новый порядок назначения правительства, а также ряд социальных норм.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением голосования в ходе телефонного разговора в четверг, сообщила пресс-служба главы государства.