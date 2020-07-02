Эффективность блокаторов вируса не доказана серьезными научными изысканиями, заявил на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в среду представитель штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор Хабибулла Акилов.

«Блокатор вируса ­- это индивидуальный бейдж, который придумали в Японии. Сейчас к разработке подключились и российские компании. Создатели утверждают, что диоксид хлора, нанесенный на него, помогает обезвредить воздух вокруг человека и уничтожает бактерии, вирусы и грибки рядом. К сожалению, подобные заявления компании делают без опоры на какие-либо хорошие научные изыскания, которые доказывали бы, что такие бейджи действительно способны создавать „купол чистоты“ вокруг человека», — отметил он.

Специалист подтвердил наличие исследований, в которых пары диоксида хлора действительно снижают активность вируса гриппа А. При этом их нужно распылять, а не наносить на пластик или бумагу.

«Российские компании при рекламе бейджа ссылались на то, что продукт прошел необходимые испытания на эффективность в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Хотя сам институт попросил прекратить использовать его имя и выпустил официальное заявление, что они проверяли противовирусную активность бейджа, но полученные данные не позволяют сделать заключение об его эффективности», — сказал Хабибулла Акилов.





Ранее сообщалось, что сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства Государственного таможенного комитета задержали гражданина, пытавшегося незаконно продать 2040 блокаторов вируса негарантированного качества на сумму 306 млн сумов.

В начале апреля премьер-министр Абдулла Арипов, министр внутренних дел Пулат Бобожанов и вице-премьер Джамшид Кучкаров были запечатлены с блокаторами вируса. Ряд членов правительства по сей день продолжают носить эти устройства.