Срок обязательной замены водительских удостоверений старого образца на удостоверения нового образца продлен до 31 декабря 2021 года. Заменить их можно в регистрационно-экзаменационных отделах (РЭО) УБДД (адреса) и в центрах госуслуг за 20 минут. Время ожидания зависит от очереди.

Заявление на замену водительских удостоверений старого образца можно заполнить и на сайте Единого портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), что многие водители могут предпочесть в условиях карантинных ограничений.

Услуга доступна для жителей Мирзо-Улугбекского, Мирабадского, Учтепинского, Шайхантахурского, Юнусабадского, Чиланзарского и Яшнабадского районов Ташкента, городов Бухара, Джизак, Коканд, Навои, Наманган, Термез, Фергана, Хива и Чирчик, а также Самаркандской и Кашкадарьинской областей, Дустликского района Джизакской области, Каракульского района Бухарской области, Андижанского района Андижанской области и Сохского района Ферганской области.





За готовыми правами заявителям нужно будет лишь прийти в центр государственных услуг. Рассказываем, как подать заявление на сайте ЕПИГУ.

Важно: данные не всех удостоверений есть в базе данных УБДД. Правда, об этом можно узнать лишь после подачи заявления. Как правило, удостоверения образца 2006 года в базе есть. Если права были выданы ранее, не факт, что заявление можно будет подать онлайн. В таком случае нужно идти в центр госуслуг или РЭО.

Регистрация на ЕПИГУ

(Если вы уже зарегистрированы на ЕПИГУ или если у вас есть ЭЦП, можно сразу перейти в раздел «Подача заявления на замену водительских прав» ниже.)

1. Войдите на сайт my.gov.uz и выберите «Зарегистрироваться». Система автоматически переведет на сайт id.gov.uz.

2. Выберите гражданство и метод регистрации без электронной цифровой подписи (ЭЦП). Если ЭЦП у вас имеется, регистрацию проходить не нужно.

Введите свой персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ). Искать его нужно в паспорте: он расположен на нижней строчке и состоит из 14 цифр. Затем укажите серию и номер паспорта.





3. После этого вы перейдете на страницу, где автоматически отобразятся ваши паспортные данные. Далее необходимо заполнить контактные данные: ввести логин, пароль, адрес по прописке (он отобразится автоматически), электронную почту и номер мобильного телефона, на который придет SMS с кодом подтверждения. Его нужно ввести в соответствующем окне, после чего регистрация будет завершена.





Система оповестит пользователя, что регистрация пройдена, а статус аккаунта является «неподлинным». Для верификации данных необходимо предъявить личный сертификат ЭЦП. Его выдают в любом центре госуслуг. ЭЦП также можно получить онлайн на сайте e-imzo.

Подача заявления на замену прав

Водительские удостоверения выдаются сроком на 10 лет. С 1 января 2022 года права и свидетельство о регистрации автомототранспортного средства старого образца будут считаться недействительными.

1. После регистрации вернитесь на сайт my.gov.uz и войдите в свой кабинет (пункт меню «Войти»).





2. Наберите в строке поиска «водительские права».





Выберите услугу «Замена водительских прав на образец новой формы».





Подтвердите получение услуги на следующей странице.





3. Далее необходимо заполнить форму заявления в два шага: система автоматически введет ПИНФЛ, ФИО и адрес проживания заявителя по прописке.





Пользователям нужно обязательно выбрать страну, регион и район проживания, а также ввести номер дома, в котором он проживает.

4. После этого водителям нужно заполнить обязательные поля:

выбрать, кем выдано предыдущее водительское удостоверение;

ввести серию старых водительских прав;

ввести номер старых водительских прав;

ввести дату выдачи предыдущего удостоверения;

ввести номер телефона.





5. Затем перейдите ко второму шагу, где нужно выбрать категорию прав и отправить заявление.





6. После этого на адрес указанной электронной почты и на номер телефона заявитель должен будет получить подтверждение о том, что его заявка принята, а также статус заявки «В ожидании оплаты» с реквизитами счета, который можно оплатить через электронные сервисы (Click, Payme, Upay, Paynet и другие) или банк.

Стоимость услуги составляет 0,7 базовой расчетной величины (156 100 сумов). Срок действия инвойса не ограничен.

7. Сразу после оплаты заявитель может приехать в ближайший центр госуслуг из приведенного выше списка для получения прав нового образца. Необходимо предоставить водительское удостоверение старого образца. Здесь предложат сфотографироваться. Для экономии времени можно попросить оператора использовать фотографии из паспорта, которая хранится в базе данных.