Заместителем хокима Ташкента по внедрению информационных технологий — руководителем департамента назначен Сардор Махмуджанович Абдуллаев, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Сардор Абдуллаев родился 27 декабря 1983 года. Окончил Ташкентский государственный университет экономики.

До назначения в хокимият работал заведующим секретариата Кабинета Министров Узбекистана по вопросам развития телекоммуникаций, IT-технологий и инновационной деятельности, обеспечения информационной безопасности.

Напомним, в марте президент Узбекистана утвердил реализацию программы «Цифровой Ташкент». Согласно ей в этом году ожидается внедрение единой системы онлайн-покупки билетов на транспорт, электронных журналов и дневников в школах, онлайн-оплаты коммунальных услуг и единая электронная медкарта.