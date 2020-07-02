Впервые в истории Узбекистана 1 июля в Министерстве юстиции принят и зарегистрирован электронный документ, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.

Это был акт, утвержденный министром здравоохранения. Согласно ему, при выписке рецепта пациенту врачи должны указывать не торговое наименование лекарственных средств, а их действующие вещества, что позволит гражданам самим выбирать, какому производителю отдать предпочтение.

Как подчеркнула пресс-служба Минюста, отныне нормативно-правовые акты не будут вносится в Министерство юстиции в бумажной форме и утверждаться печатью, а при согласовании их с министерствами и ведомствами будет применяться электронная цифровая подпись.

Кроме того, акты единовременно выносятся на общественное обсуждение и регистрируются без принятия отдельного приказа министра юстиции, путем присвоения им уникального номера и их внесения в электронный государственный реестр.

Зарегистрированные акты автоматически публикуются в Национальной базе данных законодательства Lex.uz .

В целом, как отмечается в сообщении, разработка и согласование актов законодательства осуществляется через электронную систему project.gov.uz с 2019 года по инициативе Министерства юстиции.

За прошедшие полтора года посредством данной системы 5874 проекта были согласованы в электронной форме, по 5797 из них Минюстом проведена правовая экспертиза.