Президент Шавкат Мирзиёев 30 июня подписал закон о внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс Узбекистана. Поправки направлены на защиту прав и интересов осужденных.

В частности, новая редакция статьи 11 УИК описывает механизм обеспечения личной безопасности осужденного. Так, осужденный вправе устно или письменно обратиться с заявлением (сообщением) к любому сотруднику учреждения или органа, исполняющего наказание. Заявление (сообщение) должно быть незамедлительно представлено начальнику и зарегистрировано.

После этого осужденный должен быть временно помещен в безопасное место. Начальник рассматривает заявление (сообщение) в течение трех суток и принимает постановление о применении мер безопасности в отношении осужденного либо об отказе в их применении. Осужденного знакомят с постановлением под роспись и имеет право обжаловать его в вышестоящем органе. В этом случае жалоба подлежит рассмотрению в течение 24 часов с момента ее подачи.

Поправки в статью 67 УИК определяют дополнительные гарантии осужденных при обыске. Указаны основания для обыска жилых помещений учреждений по исполнению наказания — в случаях поступления информации о готовящемся или совершаемом преступлении, хранении запрещенных предметов и вещей (ранее — «в случаях, не терпящих отлагательства»).

В статье отдельно прописано, что при обыске запрещается применение специальных средств и физической силы в отношении осужденных. Исключение — случаи пресечения противоправных действий осужденных в отношении сотрудника, который проводит обыск, или других осужденных лиц, а также причинения осужденными вреда самим себе.

Кодекс дополняется статьей 102−1, в которой регламентирован порядок применения мер поощрения. Вопрос рассматривается не реже двух раз в год, а также в связи с праздничными днями. Для этого в учреждении по исполнению наказания создается комиссия в составе не менее восьми человек из числа сотрудников учреждения и представителей общественности (должны составлять половину от общего числа членов комиссии).

У осужденных также появилась возможность использовать дистанционное видеосвидание взамен длительного или краткосрочного свидания.

Несовершеннолетним осужденным свидания с родителями и лицами, их заменяющими, теперь предоставляются без ограничения.

Осужденным женщинам уточнено количество длительных свиданий с несовершеннолетними детьми — четыре в год продолжительностью до 5 суток. Эти свидания не засчитываются в количество свиданий, установленных УИК.

Содержащимся в колониях-поселениях длительные свидания предоставляются без ограничения, в свободное от работы время, с возможностью проживания за пределами территории учреждения.

Дети допускаются на свидание в сопровождении одного близкого родственника либо опекуна (попечителя) при предъявлении документов, удостоверяющих их личность, подтверждающих их родство либо опекунство (попечительство).

Закон вступил в силу со дня официального опубликования 1 июля.