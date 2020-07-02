На месте автомобильного рынка «Сергели» планируется реализовать проект по обслуживанию автомобилей новых моделей Car Box Service. Об этом стало известно по итогам визита президента Шавката Мирзиёев в Сергелийский и Зангиатинский районы 29 мая, следует из протокола администрации главы государства (копия есть у «Газеты.uz»).

Как отмечается в документе, вице-премьеру, министру экономического развития и сокращения бедности Джамшиду Кучкарову и министру финансов Тимуру Ишметову в течение двух недель поручено пересмотреть расчеты по реализации проекта Car Box Service общей стоимостью 32,2 млн долларов.

Хокиму Ташкентской области Рустаму Холматову и хокиму столицы Джахонгиру Артыкходжаеву в течение месяца поручено разработать предложения по переносу авторынка на другое место и внести их в Кабинет Министров для утверждения.

В марте 2018 года сообщалось, что авторынок «Сергели» («Истеъмолда булган транспорт воситалари ва эхтиёт кисмлари Сергели бозор») может переехать в Юкоричирчикский район Ташкентской области. В ассоциации «Тошбозорсавдо» отмечали, что перенос авторынка обусловлен неудобствами, которые он создает для жителей района, в частности, загруженностью дороги, соединяющей жилые массивы с центром города.

В хокимияте Ташкента «Газете.uz» тогда заявляли, что в Юкоричирчикском районе. ведутся подготовительные работы. «Переезд в Ташкентскую область точно состоится, но пока неизвестно, когда», — сообщали в администрации города.

Площадь авторынка, где продаются поддержанные автомобили и запчасти, составляет 23,7 га. Бывший хоким Сергелийского района Нозим Хусанов (ныне министр занятости и трудовых отношений) в июне 2018 года отмечал, что авторынок приносит районному бюджету 11 млрд сумов в год.