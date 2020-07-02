Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 2 июля выросло на 92 и достигло 8996, сообщило Министерство здравоохранения.

77 новых случаев выявлено в Ташкенте (из них 47 — среди населения и 30 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин), 4 — в Ташкентской области (все — среди населения), 8 — в Сырдарьинской области (6 — у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин и 2 — среди населения), 3 — в Кашкадарьинской области (все — у контактировавших с заболевшими и находящихся на карантине).

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране увеличилось до 5847. На лечении остаются 3122 пациента.