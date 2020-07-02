Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 2 июля выросло на 123 и достигло 8904, сообщило Министерство здравоохранения.

101 новый случай выявлен среди граждан, находящихся в карантинном центре, 12 — в Ташкенте (все — у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин), 7 — в Наманганской области (6 — среди населения и 1 — у контактировавшего с заболевшим и помещенного на карантин), еще 3 — среди населения в Ташкентской области.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 5847. Лечение проходят 3030 пациентов, из них 16 — в тяжелом состоянии и 9 — в крайне тяжелом.