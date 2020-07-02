В Гузарском районе Кашкадарьинской области скончался 64-летний С. Х., у которого был подтвержден коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. Это 27-й случай смерти пациента с коронавирусом, о котором сообщено официально.

По данным Минздрава, 7 июня мужчина приехал в Янгиюльский район Ташкентской области, а 12 июня вернулся домой на поезде Afrosiyob «Ташкент — Карши». Через три дня, 15 июня, у него повысилась температура тела, но он не стал обращаться за медицинской помощью и лечился дома.

Отмечается, что С. Х. в течение последних пяти лет находился на диспансерном учете с диагнозом тяжелая форма сахарного диабета и получал необходимое лечение.

29 июня в связи с ухудшением состояния здоровья мужчина обратился к врачам. В Гузарском районном медицинском объединении ему был поставлен диагноз тяжелая форма двусторонней острой пневмонии, сердечная и дыхательная недостаточность и тяжелая форма сахарного диабета, и он был помещен в реанимацию.

Несмотря на усилия врачей, пациент скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.