Узбекистан и Всемирная торговая организация (ВТО) с июля возобновят встречи совместной рабочей группы по вступлению страны в эту организацию, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 29 июня провел очередное заседание межведомственной комиссии по работе со ВТО, где обсуждались вопросы возобновления заседания переговорной группы.

Рабочая группа по вступлению Узбекистана в ВТО была создана в 1998 году. В последующие годы эта рабочая группа собиралась только трижды, а в середине 2000-х годов ее встречи с международными экспертами были приостановлены. Ранее Министерство иностранных дел сообщало, что заседания рабочей группы возобновятся в конце марта — начале апреля.

«С учетом текущей эпидемиологической ситуации, четвертое заседание рабочей группы по вступлению [Узбекистана] в ВТО будет проведено 7 июля… в „гибридном“ формате», — говорится в сообщении МИВТ. По данным ведомства, делегации дипмиссий иностранных государств в Женеве, экспертные группы и делегация Узбекистана будут работать в режиме видеоконференцсвязи.

Как отметили в МИВТ, процесс вступления Узбекистана в ВТО «является важной задачей и требует оперативного решения комплекса вопросов, затрагивающих ряд факторов социально-экономического развития страны».

Напомним, процесс вступления республики в ВТО стартовал в июле 2019 года, когда Узбекистан передал ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на присоединение к организации.