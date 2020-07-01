Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 1 июля принял вновь назначенного посла Украины Николая Дорошенко, сообщила пресс-служба МИДа.

Принимая копии верительных грамот, министр поздравил посла со вступлением в должность и пожелал ему успехов в укреплении взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Украиной.

На встрече обсуждались актуальные вопросы узбекско-украинского взаимодействия, особое внимание уделено развитию сотрудничества торгово-экономической, культурно-гуманитарной, туристической, образовательной, медицинской и других сферах.





Рассмотрены предложения по проведению совместных мероприятий, в том числе очередного заседания узбекско-украинской межправительственной комиссии по всестороннему сотрудничеству.

В ходе беседы отмечалось, что пандемия коронавируса негативно влияет на показатели двустороннего товарооборота. В данном контексте подтверждена заинтересованность сторон в активизации прямых контактов между деловыми кругами, торгово-промышленными палатами и регионами Узбекистана и Украины, говорится в сообщении

Стороны выразили готовность к реализации совместных научных проектов, активизации взаимодействия в области науки, технологии и инновации.

Отметим, что первое за последние 12 лет заседание узбекско-украинской межправительственной комиссии планировалось провести в апреле в Ташкенте.