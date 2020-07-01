Министерство внутренних дел 30 июня сообщило о разоблачении сторонников группы международной террористической организации «Тавхид ва жиход катибаси» (ТЖК), которые подпольно действовали на территории Ташкента.

Совместные оперативные мероприятия провели сотрудники МВД, СГБ Узбекистана, ГУВД и СГБ Ташкента.

В рамках уголовного дела проведены обыски по восьми адресам на территории Алмазарского и Шайхантахурского районов. В результате были задержаны и доставлены в органы внутренних дел 11 лиц.

По данным МВД, задержанные попали под влияние боевиков, действующих сегодня в рядах указанной террористической организации в Сирии, и планировали выехать в эту страну для совершения «хижрата» и «джихада».

В домах у этих лиц обнаружены вещественные доказательства, относящиеся к преступлению. Продолжаются следственные действия.