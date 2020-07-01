Подготовка плана развития в период пандемии коронавируса COVID-19 была рассмотрена во вторник на заседании Экономического совета СНГ в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ. По данным пресс-службы министерства, 30 июня в формате видеоконференции состоялось 86-е заседание Экономического совета СНГ.

План мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года рассчитан на 2021−2025 годы.

Экономический совет также одобрил и внес на рассмотрение Совета глав правительств СНГ план мероприятий по реализации стратегии обеспечения транспортной безопасности на территории содружества при осуществлении перевозок в международном сообщении на 2020−2025 годы.

На заседании также был утвержден план мероприятий по реализации концепции сотрудничества стран СНГ в области противодействия онкологическим заболеваниям на 2020−2024 годы и решение о финансовом обеспечении деятельности органов содружества в 2020 году.

По данным пресс-службы Минэкономики, 87-е заседание Экономического совета СНГ состоится 11 сентября в Ташкенте.

Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года была утверждена в конце мая на заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ в формате видеоконференции. В документе отражены согласованные подходы стран содружества в отношении целей, основных задач, направлений сотрудничества и механизмов межгосударственного взаимодействия в экономической сфере.