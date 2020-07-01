Министр здравоохранения Алишер Шадманов посетил родственников врача Алишера Уралова, который скончался от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом «Газете.uz» сообщила дочь погибшего Шахноза Хасанова.

По ее словам, глава Минздрава прочитал молитву и выразил соболезнования семье умершего врача.

«Алишер Шадманов оказался очень рассудительным человеком. Мы побеседовали. Я рассказала все как есть. Он выслушал и сказал, что в курсе ситуации. Он справился о состоянии здоровья моей мамы и меня», — рассказала о встрече Шахноза Хасанова.

Она также сообщила, что компенсацию за смерть ее отца планируют выплатить 2 июля.

Врач-нейрофизиолог Яккасарайского районного медицинского объединения Ташкента Алишер Уралов заразился COVID-19 во время работы в карантинном комплексе «Уртасарай» в Ташкентской области. Его дочь сообщала, что он отправился туда по принуждению, и указала на неудовлетворительные условия работы. Медработник скончался 26 июня.

Согласно постановлению президента от 26 марта, работники медицинской, санитарно-эпидемиологической службы и другие работники, заразившиеся коронавирусной инфекцией при работе с пациентами с COVID-19, получат единовременную выплату в 100 млн сумов. Если болезнь вызовет тяжелые осложнения и нанесет непоправимый урон здоровью, работнику или членам его семьи выплатят 250 млн сумов.

Кроме того, работники, получающие компенсацию, сохраняют право на получение выплат, связанных с ухудшением здоровья или гибели, в рамках трудового договора и законодательных актов.