Акционерное общество «Узагротехсаноатхолдинг» ликвидируется спустя четыре года после образования. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 30 июня.

Такое решение принято для «дальнейшей оптимизации и совершенствования системы управления предприятиями сельскохозяйственного машиностроения», говорится в документе.

Правительство утвердит «Дорожную карту» по ликвидации холдинга в течение двух недель. Комиссию по ликвидации возглавил директор Агентства по управлению государственными активами Сунатулла Бекенов.

Предприятия холдинга сохранят предоставленные льготы и преференции (кроме льгот по налогу на добавленную стоимость) до истечения их срока действия.

«Узагротехсаноатхолдинг» был образован в 2016 году для производства, реализации и обслуживания сельхозтехники. В состав холдинга вошли ряд компаний, включая «Узагротехмаш» и «Узагролизинг».