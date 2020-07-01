В июне средний уровень потребительских цен и тарифов за месяц снизился на 0,2%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике.

В январе-июне цены и тарифы на потребительском рынке в среднем повысились на 4,6%. По отношению к июню 2019 года средний рост цен на товары и услуги составил 14,2%.

Продовольственные товары в июне стали дешевле на 1,2%, а непродовольственные товары и платные услуги населению подорожали на 0,6%. В целом за первые шесть месяцев уровень цен на продовольственные товары повысился на 6,2%, непродовольственные товары — на 3,6%, услуги — на 3,14%.

Определяющим фактором ценовой динамики по группе продовольственных товаров продолжает выступать сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, отмечается в отчете.

Из основных наблюдаемых групп продовольственных товаров в июне зарегистрировано снижение цен на плодоовощную продукцию (в среднем на 8,4%) и яйца (на 2,5%). Хлебопродукты, напротив, стали дороже на 0,9%, молочные продукты — на 0,5%, мясо, птица и рыба, а также алкогольные напитки — на 0,4%, сахар, чай и другие пищевые продукты — на 0,3%, безалкогольные напитки, масло и жиры — на 0,2%.

Общественное питание за месяц подорожало на 1%, с начала года — на 6,2%.

Из основных наблюдаемых групп непродовольственных товаров наиболее значительный рост цен отмечен на спички (10,7%), строительные материалы (1,9%), а также на ковры и ковровые изделия (1,6%) и сельскохозяйственный инвентарь (1,4%). Горючее для автомобилей в среднем стало дешевле на 2,9%, в том числе бензин — на 5,2%, пропан — на 3,7%, метан — на 0,2%.

Из наблюдаемых видов платных услуг населению значительнее других за месяц подорожали услуги учреждений культуры (27%), что обусловлено повышением стоимости входных билетов в столичный зоопарк в среднем в 1,6 раз. Услуги пассажирского транспорта стали дороже в июне на 1,2%, в том числе воздушного — на 4,3% (за счет изменения курса евро по отношению к национальной валюте), автомобильного — на 0,8%, железнодорожного — на 0,3% (в связи с ростом тарифов на межгосударственном сообщении).

В годовом выражении наиболее ощутимый их рост зарегистрирован на услуги образования (17,9%), жилищно-коммунальные услуги (16,4%), услуги дошкольных образовательных организаций (15,2%), бытовые (14,4%), медицинские (11,8%), а также на услуги пассажирского транспорта (12,8%).